Torna con un punto in tasca la l'Apd San Gabriele Vasto dalla seconda giornata di concentramento del campionato di serie di tennistavolo. A Molfetta la squadra vastese formata da Gaia Smargiassi (97ª nel ranking nazionale), Eleonora Leopardi (rank.255) e dalla giovane Cristina Boccardo (rank.531) che ha sostituto l'esperta Manuela Nucciarone, ha affrontato le prime due della classifica.

Nella prima sfida, contro il Tennistavolo Casper Reggio Calabria, prima in classifica nel girone H, solo Gaia Smargiassi è riuscita a fare punti vincendo contro l'esperta Antonia Tomagra e contro Martina Petralia. Le calabresi, però, sono riuscite a chiudere il match sul 4-2. È andata meglio contro la P.G. Frassati, seconda della classe, con le vastesi che hanno conquistato un meritato e sudato pareggio all'ultimo incontro. Dopo la vittoria per 3-0 di Gaia Smargiassi contro Simona Ettari, numero 44 d'Italia e imbattuta in stagione, la San Gabriele ha visto riaccendersi le speranze in una sfida che sembra impari. È toccato alla debuttante in serie B, Cristiana Boccardo, disputare il match decisivo contro Filomena Flaminio. La giovanissima pongista non si è fatta vincere dall'emozione e ha vinto 3-1 portando il punteggio complessivo sul 3-3.

La squadra vastese, accompagnata dal presidente fratel Michele Ciaffi, ha potuto così gioire per il punto conquistato in un turno di campionato che alla vigilia si presentava come il più ostico della stagione. Dopo 5 giornate la San Gabriele è quarta in classifica con 4 punti e, con grande soddisfazione di tutto lo staff tecnico vastese, l'unica imbattuta del girone H resta Gaia Smargiassi, che ha vinto 10 incontri su 10 disputati. E per la giovane pongista vastese c'è ancora alle porte uno stage con la nazionale italiana, nel centro di preparazione olimpica di Formia.

La San Gabriele, sotto la guida del tecnico Eliseo Litterio, continua anche la sua promozione del tennistavolo coinvolgendo atleti di tutte le età con i corsi che si disputano presso il Centro Sportivo San Gabriele con il coordinamento tecnico di fratel Michele Ciaffi a cui ci si può rivolgere per informazioni e iscrizioni (0873/391260).