Il 25 novembre scorso si è tenuta presso l’Hotel Excelsior di Vasto Marina una cena al buio consumata nella completa oscurità e servita da camerieri non vedenti. L’evento è stato organizzato dai Lions Club Vasto New Century, Vasto Host, Vasto Vittoria Colonna e San Salvo in collaborazione con la Sezione dell’Unione Italiana Ciechi di Chieti. La cena è stata preceduta dai saluti del sindaco di Vasto, Francesco Menna, del presidente della VI Circoscrizione Lions Luigi Marcello, dal presidente del Lions Club New Century Tommaso Boschetti, dal responsabile Distrettuale per i cani guida, Patrizia Balsamo, dall’officer della VI Circoscrizione per i cani guida, Giandomenico Bassi ed infine dal presidente dell’Unione Italiana Ciechi di Chieti, Ennio Santone.

"Quest’ultimo, in particolare, - ha spiegato Bassi - ha sottolineato l’importanza della prevenzione soprattutto tra i bambini per evitare la cecità mentre gli altri interventi si sono incentrati sull’impegno da sempre profuso dai Lions per le esigenze della società civile ed nello specifico per i non vedenti. La manifestazione è stata impreziosita dalla presenza e testimonianza della signorina Gessica De Innocentis che ha sottolineato il rapporto simbiotico che ha con il suo cane guida Fonzie e l’importanza della sua presenza nella vita di tutti i giorni. L’intero ricavato della cena è stato destinato per l’acquisto di un cane guida. Si ringraziano per l’occasione gli sponsor della serata che con il loro aiuto hanno reso più proficua la riuscita della serata: Cieri Valentino Abbigliamento, Planta Vivai, Metallufficio, Omniaservizi, Caffè D’Amico, Decorazionidarte.it e Gst di Franco Ing. Tavani".