Il Partito Democratico si mobilita a pochi giorni dalla consultazione referendaria con un evento in programma per venerdì 2 dicembre alle 16,30 presso il cinema Corso per illustrare le ragioni del sì alla riforma costituzionale, oggetto proprio del referendum del 4 dicembre.

Per l'occasione, il Pd ha inteso mobilitare il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, il sottosegretario al Ministero della Giustizia, Federica Chiavaroli, il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, l'assessore Silvio Paolucci e il sindaco di Vasto Francesco Menna.