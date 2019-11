"Come ogni anno, puntualmente, in questo periodo, ci ritroviamo a parlare delle stesse cose malgrado i nostri ripetuti appelli alle istituzioni e nonostante la volontà dei titolari degli stabilimenti balneari di collaborare, anche a proprie spese, alla protezione dell’arenile e delle strutture mediante opere provvisorie quali dune di sabbia o barriere radenti". Così dalla Sib Confcommercio Abruzzo che lancia l’allarme erosione a seguito della mareggiata di queste ore che sta causando danni sulla costa abruzzese, soprattutto presso il litorale di Casalbordino, alle prese con gli annosi problemi.

"In queste ore - sottolinea Riccardo Padovano, presidente Sib Confcommercio Abruzzo - l’intera costa abruzzese è colpita dal maltempo con mareggiate che stanno danneggiando alcune imprese balneari. La verità è che non ne possiamo più delle lungaggini burocratiche degli Enti preposti; ci chiediamo perché ogni anno dobbiamo intervenire a posteriori per salvare il nostro patrimonio balneare. Occorre intervenire immediatamente e chiediamo alla Regione Abruzzo di stanziare urgentemente le somme necessarie ai Comuni rivieraschi che già sono provvisti di progetti per evitare ulteriori gravi danni al litorale ed alle infrastrutture".