È stata una giornata di sfide in campo e tanto divertimento a chiudere l'edizione 2016 del Progetto Scuole 'Calcio a 5'. Gli istruttori della scuola calcio del Vasto Futsal, Marco Mileno e Giampaolo Porfirio, nelle scorse settimane hanno tenuto incontri in quattro scuole della Nuova Direzione Didattica, guidata dalla dirigente Nicoletta Del Re. I bambini delle classi 3ª, 4ª e 5ª delle scuole Peluzzo, Ritucci Chinni, Incoronata e San Lorenzo, hanno potuto così scoprire il fascino del futsal, disciplina propedeutica rispetto al calcio a 11 e vissuto attività coinvolgenti sotto l'aspetto ludico-motorio.

E, per concludere il progetto, domenica scorsa i bambini, circa 200, accompagnati dai loro genitori, si sono sfidati in un torneo sui campi della Promo Tennis Vasto. I vincitori sono stati gli alunni della 3ª C Ritucci Chinni, della 4ª Incoronata e della 5ª Incoronata. Premi individuali per il portiere di San Lorenzo, Alessio Di Nanno, per il jolly dell'Incoronata, Alfonso Ventrella e per il playmaker dell'Incoronata, Thamie Niccolò Bogatsu. A tutte le classi sono state consegnate delle coppe come ricordo della giornata e del progetto.

"Anche quest'anno il progetto si è svolto in maniera molto positiva - commenta Giampaolo Porfirio -. I bambini hanno partecipato con molto interesse alle attività proposte a scuola e si sono divertiti molto nel torneo finale. Vogliamo ringraziare la dirigente Del Re, che ha accolto la nostra proposta, Pino D'Alessandro, che domenica ha messo a disposizione i campi per il torneo e lo staff del Vasto Futsal che ha collaborato in maniera preziosa per la riuscita della manifestazione".