Vittoria in casa e terzo posto in classifica nel girone M del campionato di serie C1 nazionale per il Tennistavolo Vasto. Nella sfida contro lo Sportland Frosinone, la formazione composta da Federico Antenucci, Shan Jun e Nicola Pepe ha conquistato una agevole vittoria con il punteggio di 5-2. Con i risutltati fin qui acquisiti il terzetto vastese, che ha intrapreso il campionato con l'obiettivo minimo della salvezza, sta dimostrando di poter aspirare a posizioni di alta classifica visto che si attesta alle spalle delle prime a pari punti TT Silvi e Amatori Sessa.

Il 3 dicembre il Tennistavolo Vasto sarà di scena in casa del Vigor Velletri. Sarà un bel banco di prova per capire se la formazione vastese potrà approcciare la fase di ritorno del campionato con nuove e più alte ambizioni.