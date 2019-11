Prosegue il cammino di crescita della formazione under 14 femminile del Team Volley 3.0. Nella fase premilinare del campionato di categoria la squadra vastese ha battuto in casa la Pallavolo San Salvo 3-0 (25-6/25-7/25-17). Netto il divario tecnico fra le due formazioni in campo, come evidenziato dai parziali, con coach Gianluca Desiati che ha fatto ruotare tutte le sue giocatrici a sua disposizione.

Buona la prova sia in ricezione che in battuta delle ragazze del TV 3.0 di fronte ad un buon pubblico presente sugli spalti della palestra San Paolo che ha potuto apprezzare i crescenti miglioramenti dal punto di vista tecnico e di atteggiamento in campo durante la partita. L'under 14 tornerà in campo il prossimo 5 novembre a Lanciano contro il Cedas.