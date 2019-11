Dal 15 dicembre la chiesa di San Pietro in Sant’Antonio in via Adriatica ospiterà una delle poche copie al mondo della Sacra Sindone.

È di don Stellerino D’Anniballe, l’intuizione e la realizzazione della esposizione che sarà inaugurata alle ore 17 del 15 dicembre, appunto, alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Edoardo Menichelli, per anni Vescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, ora Cardinale nella Diocesi di Ancona.