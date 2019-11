Si avvia verso la conclusione la stagione delle gare podistiche su strada, che poi lascerà spazio al cross, e gli atleti della Podistica Vasto continuano a raccogliere soddisfazioni. Ieri a Osimo il giovane Giuseppe Costanzo ha partecipazo al 4° Cross di Val Musone, a Osimo, riuscendo ad ottenere un buon riscontro cronometrico nelle categorie Allievi e Juniores. Costanzo si conferma così tra i giovani più promettenti del podismo vastese.

Un numeroso gruppo, il 5° per presenze, della società della presidente Antonia Falasca ha invece partecipato al 4° Trofeo Podistico Città di Atessa "Duilio Run", dedicato alla memoria del decano dei podisti abruzzesi, Duilio Fornarola, scomparso due anni fa. Ben 22 gli atleti della Podistica Vasto: Antonia Falasca, Roberto Ialacci, Daniele Altieri, Marianna Di Filippo, Tonino Baccalà, Nicolino Catalano, Davide Lanzillotti, Nicola Crisci (al debutto con la canotta biancorossa), Pasquale Cuccaro, Alessandra Bruno, Gianluca Spenza e sua figlia Giusy, Gianlorenzo Molino, Alfredo Colantonio, Pia Morelli, Donato Romagnoli, Marco Orfini, Nicolino Dario, Denis Cortellini, Luciano Fabrizio, Mauro Battista e Pierpaolo Del Casale. La gara sulla distanza di 8 km. era l'ultima prova dell'edizione 2016 del Corrilabruzzo.

"La gara - spiega l'addetto stampa della Podistica Vasto, Pieropaolo Del Casale - ha abbracciato buona parte del centro storico ed i suoi dintorni con insidie nascoste nei tratti in discesa ancora bagnati dalla rugiada mattutina ed il lungo tratto in salita prima del traguardo che ha impegnato le doti di resistenza dei podisti. I risultati, come scritto in precedenza, sono stati più che lusinghieri per gli atleti biancorossi rendendo il loro ritorno a casa decisamente piacevole. Ha di che esser soddisfatto Nicolino Catalano che, oltre a giungere 5° assoluto, ha vinto la categoria M40 ad una sola settimana dalla sua partecipazione alla 50 km di Salsomaggiore, dove per altro ha ottenuto anche li risultati in linea con il suo status. Sorrisi (e premi) anche per Mauro Battista, giunto secondo nella M45, Nicolino Dario 3° nella M55 e Roberto Ialacci 2° nella M60. In campo femminile si conferma al top Alessandra Bruno che dopo la vittoria di categoria di 2 settimane fà a Controguerra fa il bis nella F45 e subito dietro la presidente Antonia Falasca arrivata seconda nella F35. Ciliegina su una torta già molto ricca il 5° posto ottenuto dalla Podistica Vasto per la società più numerosa tra quelle presenti in gara".