Musica e arte in un reparto di oncologia? Nell'ospedale San Pio di Vasto è una realtà che ormai da qualche anno trova spazio affiancandosi alla professionalità dell'equipe medica guidata dal dottor Nicola D'Ostilio. Luca Raimondi, musicoterapeuta, e Roberta Mininni, arteterapeuta, sono divenuti nel corso del tempo presenze importanti e costanti tra i corridoi e le stanze di questo reparto mettendo il loro cuore e le loro competenze a servizio dei malati. L'introduzione in reparto di attività "complementari' alla medicina è iniziata anni fa su impulso dell'associazione di volontariato Ricoclaun. I progetti si sono evoluti e sono andati avanti nel corso tempo, trovando sempre più attenzione da parte dei pazienti che ogni giorno si recano in oncologia per le cure chemioterapiche. Oggi è l'associazione Lory a colori ad aver preso a cuore i due importanti progetti, avviando una serie di iniziative sul territorio affinchè Luca e Roberta possano continuare a svolgere il loro prezioso lavoro a servizio dei pazienti di oncologia.

Lory a colori a sostegno delle attività nel reparto Oncologia [GUARDA LE INTERVISTE]

In occasione della presentazione della collaborazione tra l'associazione sansalvese e il reparto del San Pio abbiamo potuto apprezzare come Luca Raimondi e Roberta Mininni siano profondamente coinvolti nel loro lavoro in ospedale e di come mettano tanta passione nel portarlo avanti. E così abbiamo chiesto loro di raccontare le esperienze di musicoterapia e arteterapia in oncologia.