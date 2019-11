Anche quest’anno, il 25 novembre, tutti gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi alle ore 11.15, in contemporanea seppur nei diversi plessi, si sono uniti in un GRANDE ABBRACCIO SOLIDALE contro ogni forma di violenza e per il rispetto dei diritti dei bambini. Insieme hanno gridato:

“NO ALLA VIOLENZA, SI’ ALL’ACCOGLIENZA!”

Ancora una volta, con questo semplice ma significativo gesto, si è voluto ribadire che l’unica strada per una sana convivenza civile è l’accoglienza dell’altro come opportunità di arricchimento personale e sociale. Occorre, pertanto, vivere con positività la presenza degli “altri”, siano essi donne, bambini o stranieri; guardare il diverso come un bene da custodire, non come un peso da subire. La finalità ultima dell’opera educativa che ogni giorno la nostra scuola svolge è riconoscere la ricchezza di vita, di esperienza, di sentimenti, di cultura che ognuno di noi offre con la propria storia, facendone tesoro.

Solo così si può sperare di costruire un mondo migliore per la sicurezza ed il benessere di tutti, allontanando ogni forma di prevaricazione e di violenza.

La Redazione della Scuola