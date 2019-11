Eurogames Cupello - Devils Chieti 6-4

La squadra di mister Conti mantiene la testa della classifica del girone Chieti del campionato di serie D di calcio a 5. Nella sfida di sabato contro il Devils Chieti non c'erano punti in palio (visto che i teatini sono fuori classifica) ma gli orange del presidente Cicchini hanno infilato comunque la quinta vittoria consecutiva stagionale. In un campionato la cui classifica (tra recuperi, riposi e squadre fuori classifica) è in continuo movimento l'Eurogames per ora guarda tutti dall'alto e si prepara, dopo il turno di riposo, al secondo derby stagionale con il Cristal Vasto. Sabato, contro il Devils, un mix tra giocatori di grande esperienza e giovani, Fortunato e compagni hanno preso prima un largo vantaggio e poi hanno retto di fronte alla rimonta degli ospiti, chiudendo sul 6-4 (tripletta di Somma e reti di Palazzo, Bolognese e Ciffolilli).

Lions Bucchianico - Futsal Casalbordino 1-2

Preziosa vittoria per la squadra di Luigi Celenza sul difficile campo di Bucchianico. In un match con tanto agonismo e molta attenzione da parte delle difese ad avere la meglio sono i casalesi grazie alle reti di Sallese e Guerini. Verini e compagni salgono così a quota 9 punti in classifica. Sabato prossimo scontro diretto presso la palestra del Commerciale contro il Wolves Chieti.

Robur Agnone - Torino di Sangro 8-4

Sconfitta senza conseguenze in classifica per il Torino di Sangro in quel di Capracotta. Nella sconfitta per 8-4 i torinesi vanno a segno per due volte con Priori e due volte con Santini, non riuscendo però a trovare la prima vittoria della stagione. Per conquistare i primi punti stagionali il Torino di Sangro ci riproverà sabato prossimo nella sfida casalinga con il Casoli.

Wolves Chieti - Pollutri Calcio 6-1

Niente da fare per il Pollutri sul campo di un Wolves Chieti con ambizioni di alta classifica. Sabato prossimo i pollutresi ospiteranno il Robur Agnone e non avranno quindi possibilità di muovere la classifica.

La 5ª giornata

Atletico Roccascalegna - Libertas Stanazzo 5-6

Lions Bucchianico - Futsal Casalbordino 1-2§

Eurogames Cupello - Devils Chieti 6-4

Robur Agnone - Torino di Sangro 8-4

Wolves Chieti - Pollutri Calcio 6-1

Casoli - Doogle 5-2

San Pietro Tollo - Cristal (13 dicembre)

La classifica: 12 Eurogames Cupello; 9 Doogle, Wolves Chieti, Futsal Casalbordino; 6 San Pietro Tollo**, Casoli*, Sant'Eusanio*, Cristal*, Lions Bucchianico; 3 Atletico Roccascalegna, Pollutri Calcio, Libertas Stanazzo; 0 Torino Di Sangro*, Robur Agnone, Devils Chieti. **due partite in meno *una partita in meno