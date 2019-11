"In occasione della Festa Nazionale della Romania, il primo dicembre, l'associazione culturale Vocea Romanilor Vastesi organizza un convegno intitolato Tra passato e futuro - I rumeni in Abruzzo. Lo annuncia la presidente dell'associazione, la dottoressa Irina Ilona Lazar, che spiega: "La manifestazione avrà luogo a Vasto, nella Sala Pinacoteca di Palazzo d'Avalos, dalle ore 18. L'evento vuole ricordare e sottolineare il legame che da oltre un secolo esiste tra i due popoli, l'Italia e la Romania, e in particolare soffermarsi sulle vicende abruzzesi della Prima guerra mondiale. Si parlerà dei campi di prigionia di Avezzano e Sulmona, costruiti in seguito al terremoto che colpì la Marsica nel 1915, e successivamente, della fondazione ad Avezzano della Legione Rumena, sotto la guida del generale Luciano Ferigo".

"L'intervento sarà curato dallo storico e politico vastese, Giuseppe Tagliente. Sul presente, la scrittrice Laura Rainieri, (collaboratrice dell'Accademia della Romania di Roma) presenterà i suoi scritti sulla Romania e sui rumeni di oggi presenti in Italia e in Abruzzo. Il convegno sarà concluso dall'intervento del professor Gaetano Boneta, direttore del Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative dell'Università degli Studi G. D'Annunzio di Pescara. Sarà presente il sindaco di Vasto, Francesco Menna, che interverrà con commenti in merito alla tradizionale presenza dei cittadini rumeni sul territorio vastese, che conta oggi circa duemila presenze. Gli interventi musicali saranno eseguiti da Domenico Mancini e Sandro Tascione. Vi aspettiamo per festeggiare insieme e condividere i valori di questo evento con un brindisi di augurio".