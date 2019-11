I ragazzi delle classi quarte della scuola primaria Spataro avranno modo quest’anno di approfondire le tematiche ambientali in maniera interdisciplinare, mediante tanti momenti di studio, di ricerca, di interviste e di laboratorio.

Il primo step per noi alunni delle classi quarta B e C, è stato lo studio della carta. In Storia siamo partiti dalle prime iscrizioni su pietra poi su tavolette di argilla, al papiro, alla pergamena, fino all’invenzione della carta in Cina nel II secolo d.C. In tecnologia c’è stato lo studio del processo di lavorazione attuale nelle cartiere, dalle materie prime al prodotto finito.

Contemporaneamente durante i primi mesi dell’anno in classe è stata fatta oltre alla raccolta differenziata classica, una raccolta speciale dei ritagli di carta delle fotocopie in un contenitore creato dagli alunni, per realizzare in questa settimana il laboratorio di carta riciclata. Ci sono voluti diversi giorni per tritare tutta la carta raccolta con il distruggi documenti, poi è stata messa in un grande contenitore con acqua calda, è stata frullata e poi in superficie sono state messe delle erbe, per profumare e rendere più ornamentale la carta: malva, lavanda, camomilla, karkadè. Poi con appositi telai abbiamo creato nuovi fogli di carta che in questi giorni si stanno asciugando per creare tra poco, biglietti natalizi, segnalibri e decorazioni.

Siamo rimasti tutti molto interessati a tutta l’attività, sia lo studio che il laboratorio ci hanno fatto capire l’importanza della raccolta differenziata e della carta riciclata per evitare di abbattere meno alberi, per aiutare l’ambiente, per imparare nuove cose sempre con tanto entusiasmo. Viva l’ambiente e viva la carta riciclata!

Gli alunni delle classi quarte B e C

Scuola Primaria Spataro

Comprensivo 1 - Vasto