Quinta sconfitta consecutiva per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket nel campionato di serie C silver. I biancorossi di coach Cardillo nella sfida contro i pari classifica del Teramo a Spicchi non sono riusciti ad imporsi, uscendo sconfitti dal parquet per 71-55. Per la giovane formazione biancorossa, che deve ancora recuperare la gara con il Campli, la situazione di classifica si fa pesante, con il penultimo posto in coabitazione con il Torre Spes. Nella sfida con i teramani la Vasto Basket era riuscita a reggere bene per metà gara, andando negli spogliatoi per il riposo lungo sotto di appena due punti. Poi, nella seconda parte di match, gli ospiti sono riusciti a prevalare conquistando una netta vittoria.

I biancorossi proveranno a tornare al successo nella prossima giornata di campionato, l'11ª, in casa del Nuovo Pineto Basket.