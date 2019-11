Si terrà lunedì 28 novembre, alle ore 16 presso l'Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto (via Michetti), l'apertura ufficiale dell'anno accademico 2016/2017 dell'Università delle Tre Età di Vasto. Per l'appuntamento ufficiale dell'UniTre è in programma un convegno sul tema "La funzione della Costituzione nell'ordinamento giuridico. Il ruolo della giurisdizione", che vedrà come relatore Bruno Giangiacomo, presidente del Tribunale di Vasto.

Nell'occasione la presidente dell'Università, Margherita Giove, illustrerà il programma delle iniziative che anche quest'anno coinvolgeranno un gran numero di persone. Tanti i corsi che hanno già preso il via grazie al supporto dei docenti nelle tante discipline che compongono l'oggerta dell'UniTre di Vasto.