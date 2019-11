PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Giornata agrodolce per le squadre vastesi impegnate nel campionato di Prima categoria. Con lo Sporting San Salvo che riposa, le altre hanno avuto risultati altalenanti.

Innanzitutto il Real Montazzoli che espugna con il minimo sforzo Fresagrandinaria imponendosi per 1 a 0 con la rete di Carapello. Se per i biancoblu la vittoria consente di portarsi a tre punti dalla vetta, per i fresani – che hanno fallito diverse occasioni – la situazione resta nera: 3 punti in classifica e ultimo posto.

Lo Scerni non riesce a superare tra le mura amiche il Tre Ville terzultimo in classifica. I biancoverdi pareggiano 2 a 2 e restano a tre punti dalla zona play off. Ciancaglini e Pollutri gli autori delle reti scernesi.

Importante vittoria in casa per il Trigno Celenza. Giuseppe Serafini permette ai celenzani di conquistare tre punti fondamentali in ottica salvezza contro la temibile Tollese. Pareggia, invece, il Roccaspinalveti a Paglieta e il punto conquistato non muove più di tanto la classifica.

Chiude, infine, il turno delle vastesi la nuova sconfitta del Real Porta Palazzo in casa del San Vito. Finisce 3 a 1, con la rete dei gialloneri firmata da Andrea Madonna. Per il Real ancora 0 vittorie in campionato; la squadra è tornata nelle mani di Michele Vino dopo la squalifica per 6 giornate e il lungo infortunio di mister Budano.

L'11ª GIORNATA

Marcianese - Piazzano 0-1 (ieri)

Ortona - Guastameroli 5-0

Paglieta - Roccaspinalveti 1-1

Real Montazzoli - Fresa 1-0

S. Vito - Real Porta Palazzo 3-1

Scerni - Tre Ville 2-2

Trigno Celenza - Tollese 1-0

Riposa Sporting San Salvo

LA CLASSIFICA

Ortona 23



Real Montazzoli 20

Piazzano 19

Marcianese 18

Sporting San Salvo 18



Guastameroli 18

Tollese 17

Scerni 15

S. Vito 15

Paglieta 14

Trigno Celenza 11

Roccaspinalveti 10

Tre Ville 5

Real Porta Palazzo 4



Fresa 3

IL PROSSIMO TURNO

Fresa - S. Vito

Guastameroli - Sporting San Salvo

Ortona - Paglieta

Piazzano - Scerni

Real Porta Palazzo - Roccaspinalveti

Tollese - Marcianese

Tre Ville - Real Montazzoli

Riposa Trigno Celenza

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Dopo la vittoria nel derby l'Atletico Cupello si avvicina ulteriormente alla vetta. I biancorossi di mister Carbonelli passano a Casalbordino con il risultato di 2 a 0; tre punti, questi, firmati dalla coppia Mirolli-Marino.

I cupellesi ringraziano anche l'Odorisiana che ferma la capolista sul risultato di 1 a 1. I biancoverdi di mister Marrocco nel big match di giornata passano in vantaggio al 25'st con Mirko Di Matteo e potrebbero portare a casa i tre punti, ma sulla strada della vittoria inciampano in un calcio di rigore dai molti dubbi. Al 90' il direttore di gara assegna la massima punizione agli ospiti per una caduta in area contestata dai locali. È Moreno Del Roio a trasformare dal dischetto e a evitare la disfatta alla capolista.

Torna in quota play off lo Sporting Vasto che in casa si disfa del Quadri per 2 a 1. La squadra di mister Rapino seppur rimaneggiata va in gol con Nesit e Valentini. Un turno che sorride, questo, anche al San Buono che si impone fuori casa per 2 a 0 contro il Villa Santa Maria; vanno in gol Suriano e Piccirilli. Il San Buono è a un punto dalla zona play off e domenica prossima ospiterà il Gissi.

I giallorossi si sono nettamente imposti tra le mura amiche sul Di Santo Dionisio. 3 a 0 il finale con le reti gissane di Fitti (doppietta) e Di Croce. La sfida con il San Buono dirà molto su quale delle due potrà ambire agli spareggi di fine campionato.

È una domenica diametralmente opposta per le due squadre di Carunchio. Il Mario Turdò in casa passeggia sul Real Carpineto Sinello e vince per 6 a 1. Da registrare un Buba Baldeh in grande spolvero, autore di ben 4 reti. Le altre due sono state messe a segno da Giovanni Turdò e Tiziano Turdò. Il gol della bandiera del Real – ultimo in classifica – è di Niko Di Croce.

Il Carunchio 2010, invece, ne prende addirittura 7 – senza segnarne nessuna – a Palena. Squadra rimaneggiata e retrocessione diretta distante di un solo punto.

LA 10ª GIORNATA

Gissi - Di Santo Dionisio 3-0

Mario Turdò - Real Carpineto Sinello 6-1

Odorisiana - Mario Tano 1-1

Palena - Carunchio 2010 7-0

Real Casale - Atletico Cupello 0-2

Sporting Altino - Tornareccio 2-1

Sporting Vasto - Quadri 2-1 (sabato)

Villa S. Maria - San Buono 0-2

LA CLASSIFICA

Mario Tano 28



Atletico Cupello 25

Odorisiana 21

Palena 20

Sporting Vasto 16



San Buono 15

Gissi 15

Tornareccio 14

Sporting Altino 14

Mario Turdò 13

Di Santo Dionisio 11

Villa Santa Maria 9

Real Casale 6

Quadri 5

Carunchio 2010 4



Real Carpineto Sinello 3

IL PROSSIMO TURNO

Mario Tano - Real Casale

Atletico Cupello - Villa S. Maria

Di Santo Dionisio - Carunchio 2010

Mario Turdò - Palena

Quadri - Sporting Altino

Real Carpineto Sinello - Sporting Vasto

San Buono - Gissi

Tornareccio - Odorisiana