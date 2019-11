Niente da fare per la Vastese nella 10ª giornata del girone L del campionato nazionale juniores. I biancorossi di mister Cesario, pur disputando una buona prestazione, cadono in casa del San Nicolò. Eppure i vastesi avevano retto fino ai minuti finali riuscendo a tenere in equilibrio una partita in cui il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto.

Buono l'atteggiamento della squadra"specie nel primo tempo cercando più volte la via del gol e sfiorandolo in più occasione con Napolitano prima seguito dalle occasioni create da Natarelli e Tallarino - come spiegato dall'ufficio stampa della Vastese -. Ripresa più equilibrata e con meno palle gol ma all’86° sugli sviluppi di un calcio d’angolo Di Carlo ha regalato tre punti al San Nicolò confermandolo sul gradino più basso del podio in classifica a quota 18. Nei minuti di recupero i biancorossi avrebbero anche potuto pareggiarla ma Alberico, dopo aver anticipato il compagno di squadra Napolitano, ha calciato a lato. La Vastese, a secco di vittorie da tre sabati( dove ha affrontato le prime tre della classe) resta ferma con 13 punti in sesta posizione, sabato prossimo a Vasto arriva il Manfredonia avanti di due punti in classifica. Vittoria e sorpasso saranno gli unici obiettivi per tornare a sorridere".

San Nicolò - Vastese 1 – 0

(39’st Di Carlo)

San Nicolò: Manizzi, Balzano(25’st Salvatore), Di Tommaso, Malatesta, Caporelli, Dedja, Cianciavicchia(35’st Di Carlo), Di Giulio, Pompili, De Carolis, Di Giacomo(30’st Santarelli). A disposizione: Falconi, Valentini, Di Giovanni, Verzilli, Lesti, Montanari. All. : Del Trecco

Vastese: Stivaletta, D’Adamo, Tallarino, Pace, Iarocci, Napoletano, Fontana(8’st Benvenga), De Vivo, Natarelli(20’st Alberico), Napolitano, Irace(40’st Camarchio). A disposizione: Scutti, D’Amario, Falcitelli, Bussoli, Maccione, Galiè. All.: Cesario

Arbitro: Federico Pontone di Cassino (Coccagna e Di Carlantonio di Teramo)

Ammoniti: D’Adamo, Tallarino(V), Di Tommaso, Caporelli, Di Giulio(S); Recupero: 0’ e 5’.

Classifica del girone L dopo 10 giornate: L’Aquila 25 punti, Pineto 20, San Nicolò 18, Manfredonia 15, Avezzano 14, Vastese e Olympia Agnonese 13, Citta di Campobasso 12, Chieti 11, San Severo 10, Monticelli 8, Madrepietra Daunia 7.