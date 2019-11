I ragazzi della quinta C della scuola primaria Ritucci Chinni di Vasto, sotto il coordinamento dell'insegnante Matteo Bisceglia, hanno affrontato per la prima volta il tema dell'informazione. Nei giorni scorsi hanno ricevuto la visita del giornalista Giuseppe Forte per parlare di giornalismo e per capire l"importanza dell'informazione nella società di oggi.

Nell'incontro sono stati affrontati diversi temi, dal lavoro di redazione a questioni tecniche come la realizzazione di un menabò. Forte ha anche mostrato ai ragazzi le copie di quotidiani storici, stampati tra la fine dell'800 ed il '900. "È stata una bellissima esperienza e tutti hanno partecipato con vivo entusiasmo ed interesse", ha commentato l'insegnante che ha coordinato l'incontro e ha raccolto la soddisfazione dei ragazzi.