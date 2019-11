Non c'è stato nulla da fare per Christian Marchetti di 18 anni rimasto vittima nelle prime ore del mattino di un incidente stradale in moto, uno scooter Zip Piaggio. Dalle prime informazioni pare che il giovane stesse percorrendo viale dei Tigli a Casalabordino, quando – intorno alle 5.40 – è finito contro un palo della pubblica illuminazione.

Immediati i soccorsi allertati dagli amici, ma per il ragazzo del posto ogni tentativo di soccorso è risultato vano. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti della Polizia Stradale che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente che ha spezzato la giovane vita.

La salma è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Casalbordino. Appassionato di calcio, Marchetti era molto conosciuto; lascia i genitori e due fratelli.

Il sindaco Filippo Marinucci si è detto molto addolorato per l'ennesima giovane vittima di un incidente stradale che coinvolge la comunità casalese [LEGGI]. Per il funerale è stato istituito un giorno di lutto cittadino dedicato alle vittime della strada. L'ultimo saluto a Christian si terrà domani alle 14.30 nella chiesa di Miracoli.