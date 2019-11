Cinque squadre in cinque punti. Il campionato di Terza categoria conferma l'equilibrio delle prime giornate. In testa alla classifica dopo l'8ª giornata restano in due, mentre l'Aurora Furci scivola al secondo posto dopo essere stata fermata dal buon Vasto United.

Guida il Lentella che ieri è passata agilmente a Roccaspinalveti contro la Dinamo. Si decide tutto nel primo tempo con l'ex di turno, il bomber Basso Colonna, che sblocca il risultato al 10' minuto. La Dinamo potrebbe pareggiare, ma Roberti salva un tiro deviato da un compagno di squadra. Al 20' l'arbitro assegna un rigore ai lentellesi per fallo su Colonna, a trasformarlo è Elia Portellini. A 10 minuti dall'intervallo il centravanti in giornata favorevole realizza la sua prima doppietta in maglia gialloverde. A fine partita terzo tempo al bar insieme per le due squadre.

Tiene botta anche la Sansalvese che si impone per 3 a 1 sul campo dell'ultima in classifica, il Guilmi. I sansalvesi erano andati sotto con il gol nel primo tempo di Loris Tracchia dagli 11 metri. Cordisco (doppietta) e Di Martino ribaltano il risultato e permettono alla formazione di mister De Nicola di raggiungere 12 punti insieme al Lentella.

Al terzo posto sale la promettente Virtus Tufillo che dopo un avvio difficile inizia a inanellare risultati incoraggianti. Dentro casa, contro il Montalfano, si impone per 3 a 0 con le reti di Caruso O., Pavone e D'Ugo che ha iniziato a trovare una certa continuità realizzativa.

Scivola al quarto posto invece l'Aurora Furci bloccata in trasferta dal Vasto United. I padroni di casa rallentano la corsa di una delle squadre attrezzate per la vittoria finale grazie alla rete di Giulio Di Viesti; per i furcesi su rigore Adrian Micle.

Torna alla vittoria il Torrebruna in uno dei derby dell'Alto Vastese, quello in trasferta contro la New Robur di Castiglione. È Gennaro Farina a regalare l'importante risultato ai granata con un gol per tempo; i padroni di casa – scivolati in basso nella classifica, ma in attesa del recupero con il Guilmi – accorciano le distanze al 90' su rigore con Enzo Di Domenica. Termina 1 a 2.

Uno dei risultati inattesi dell'8° turno è quello di sabato con la vittoria in extremis del Casalanguida che batte in casa il Real San Giacomo. Sul campo del comunale altalena di emozioni con i padroni di casa in avanti due volte e poi raggiunti. Per i locali Alessio Santovito apre le marcature, la seconda rete porta la firma di Gabriele Natale. Quando sembrava acquisito il risultato di parità, al 90' Matteo Mascitelli segna il definitivo 3 a 2.

Chiude infine la giornata la larga vittoria dell'Atletico Vasto per 6 a 0. Giornata da ricordare per Andrea Budano che realizza una tripletta (1 rigore); poi doppietta di Marcello Caprara e sigillo di Diego Ventrella su calcio di punizione.

Nel prossimo turno spicca la sfida di alta classifica tra Sansalvese e Aurora Furci, ma interessanti spunti su chi lotterà per la vittoria finale arriveranno anche dalla sfida tra Virtus Tufillo e Real San Giacomo.

L'8ª GIORNATA

Atletico Vasto - Pollutri 6-0

Casalanguida - Real San Giacomo 3-2 (ieri)

Dinamo Roccaspinalveti - Lentella 0-3

Guilmi - Sansalvese 1-3

New Robur - Torrebruna 1-2

Vasto United - Aurora Furci 1-1

Virtus Tufillo - Montalfano 3-0

LA CLASSIFICA

Lentella 18



Sansalvese 18

Virtus Tufillo 17

Aurora Furci 16

Torrebruna 15



Real San Giacomo 14

Montalfano 12

Dinamo Roccaspinalveti 9

Casalanguida 9

Vasto United 9

New Robur 8*

Atletico Vasto 6

Pollutri 2

Guilmi 0*

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Dinamo Roccaspinalveti - Vasto United

Lentella - Atletico Vasto

Montalfano - New Robur

Pollutri - Casalanguida

Real San Giacomo - Virtus Tufillo

Sansalvese - Aurora Furci

Torrebruna - Guilmi