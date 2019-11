Cupello Calcio - Virtus Teramo 1-1

Quando la sconfitta sembrava ormai certa Antenucci ha regalato al Cupello il pareggio e un prezioso punto in classifica. Nella 14ª giornata del campionato di Eccellenza i rossoblu di mister Di Francesco, reduci dall'impegno infrasettimanale in Coppa che è valso la qualificazione alle semifiniali, non brillando contro una Virtus Teramo a caccia di punti salvezza. Dopo una prima metà di gara in equilibrio gli ospiti riescono ad andare in vantaggio con Pallitti al 20' del secondo tempo. Il Cupello ha cercato con insistenza il pari che è arrivato nei minuti di recupero grazie ad Antenucci. Un punto per salire a quota 19 in classifica e attenzione ora rivolta alla trasferta della prossima settimana a Miglianico.

Nerostellati 1910 - Us San Salvo 1-0

Stop esterno per il San Salvo a Pratola Peligna. I Nerostellati, che stanno viaggiando nelle zone alte della classifica, riescono ad avere la meglio sui biancazzurri grazie al gol siglato da Palombizio al 25' del primo tempo. La squadra di mister Longo non è riuscita ad acciuffare il pari e resta così a quota 23 punti in classifica. Per il San Salvo domenica prossima ci sarà la sfida con il Sambuceto al Davide Bucci.

I risultati della 14ª giornata

Acquaesapone - River Chieti 0-3

Alba Adriatica - Miglianico 1-1

Amiternina - Capistrello 1-0

Francavilla - Paterno 1-1

Montorio 88 - RC Angolana 0-1

Nerostellati - US San Salvo 1-0

Penne - Morro d'Oro 0-1

Sambuceto - Martinsicuro 0-0

La classifica: 32 Francavilla; 28 Alba Adriatica, Martinsicuro; 25 Nerostellati; 23 Paterno, US San Salvo; 22 Acquaesapone, RC Angolana; 19 Capistrello, Cupello; 18 Sambuceto; 15 River Chieti; 13 Montorio 88, Miglianico, Virtus Teramo; 12 Amiternina; 12 Morro d'Oro; 7 Penne.