E' ricoverato all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto A.D.B., l'uomo rimasto ferito oggi omeriggio in un incidente stradale avvenuto in via Trignina, a San Salvo.

Erano circa le 17. L'uomo stava attraversando la strada, quando è sopraggiunto il Fiat Fiorino che l'ha investito. Fortunatamente la vettura transitava lentamente.

Il pedone è caduto a terra a seguito dell'impatto, riportando una ferita lacerocontusa alla testa e una contusione alla gamba. Non è in pericolo di vita.