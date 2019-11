Fossacesia - Casalbordino 0-1

Torna al successo la squadra giallorossa che si impone per 1-0 in casa del Fossacesia. A decidere la sfida è una rete di Letta, al 22’ del primo tempo, con la squadra di mister Farina che riesce a mantenere il vantaggio fino al 90’ grazie anche a un Villamagna in ottima forma. Ma per la squadra del patron Alessandro Santoro questa è stata una domenica turbata dal dolore per la morte del 18enne Christian Marchetti, giovane casalese appassionato di calcio e amico di molti giocatori e dirigenti giallorossi. A lui la società ha voluto dedicare la vittoria conquistata a Fossacesia. “L’Apd Casalbordino - spiega Santoro - dedica la vittoria di oggi a Christian Marchetti affinchè da lassù possa vegliare su di noi. Oggi abbiamo giocato con il lutto al braccio in suo onore e nel rispetto della sua famiglia. Possa riposare in pace”.

Sporting Casolana - Vasto Marina 2-2

Torna a far punti il Vasto Marina che, in settimana, ha salutato mister Antonio Liberatore che giovedì ha presentato le sue dimissioni alla dirigenza e la squadra è rimasta nelle mani di mister Barisano. Dopo essere andati sotto al 13’ del primo tempo, gol di Cardone, il Vasto Marina ha avuto la forza di pareggiare subito con Tarantino e poi, nel recupero, di andare in vantaggio con lo stesso attaccante biancorosso. A dieci minuti dalla fine, però, la Casolana ha trovato il gol del pari con Caniglia. Per la squadra dei presidenti Cirulli e Celenza è un punto che permette di restare agganciati alle formazioni che sono avanti in classifica con l'auspicio di poter presto tornare a marciare verso la salvezza.

La 13ª giornata

Bucchianico - Raiano 0-0

Castiglione Valfino - Passo Cordone 0-0

Fossacesia - Casalbordino 0-1

Il Delfino Flacco Porto - Palombaro 1-0

Silvi - Virtus Ortona 1-0

Spoltore - Chieti Torre Alex 0-1

Sporting Casolana - Vasto Marina 2-2

Sulmonese Ofena - Villa 2015 3-1

Val di Sangro - Castello 2000 1-3

La classifica: 37 Chieti Torre Alex; 30 Spoltore; 26 Il Delfino Flacco Porto; 22 Sulmonese Ofena, Val di Sangro; 20 Silvi; 19 Bucchianico, Passo Cordone, Villa 2015; 18 Raiano; 17 Fossacesia; 15 Casalbordino, Castello 2000; 11 Castiglione Valfino; 10 Virtus Ortona; 8 Palombaro, Sporting Casolana: 7 Vasto Marina.