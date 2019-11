Torna al centro della cronaca la rotonda della Statale 16 in territorio di San Salvo. Poco dopo le 5.30 un'Alfa Giulietta che viaggiava in direzione Vasto ha preso la rotatoria ribaltandosi e finendo nel terreno sotto il calvalcavia evitando per fortuna il pilone di cemento.

Da quanto si apprende dalle prime informazioni, nell'auto viaggiavano tre giovani di San Salvo. Due di loro sono rimasti feriti in modo non grave, per uno di loro è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Vasto per estrarlo dalle lamiere. Una terza persona è rimasta illesa.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai pompieri, sono intervenuti i carabinieri di San Salvo, la polizia stradale e due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al "San Pio" di Vasto.

Per la rotatoria è un nuovo episodio dopo un periodo di relativa calma. Di recente sono stati sistemati il fondo stradale e l'illuminazione.