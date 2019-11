Arriva in trasferta la prima vittoria della stagione per la BCC San Gabriele impegnate nel campionato di serie C. Le ragazze allenate da Giuseppe Del Fra hanno conquistato un importante successo per 3-1 in casa del Pescara 3. È una vittoria che, oltre ai preziosissimi punti in classifica, porta una ventata di ottimismo dopo un periodo complicato.

A Pescara l'inizio di partita non è stato dei migliori per Russo e compagne che hanno ceduto il primo set (25-18) alle padrone di casa. Poi la squadra vastese è salita in cattedra, conquistando un combattuto secondo set per 25-21 e poi è andata avanti senza intoppi vincendo gli altri due parziali per 25-19 e 25-16. "Vincere è sempre bello ed importante sia per il morale sia perché dimostra che stiamo lavorando bene - ha commentato coach Del Fra -. La squadra sta ritrovando la fiducia nei propri mezzi e spero che l'impegno profuso continui anche in futuro".