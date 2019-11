La Vastese supera il “mal d’Aragona” e torna al successo tra le mura amiche nella sfida contro il Castelfidardo. I biancorossi di mister Colavitto hanno disputato un match perfetto, senza mai correre rischi e riuscendo a chiudere la partita già nel primo tempo. Il Castelfidardo, pur ben messo in campo, non è riuscito quasi mai ad essere pericoloso dalle parti di Russo e alla fine è stato costretto a cedere il passo alla Vastese. Con questo successo i biancorossi salgono a quota 27 in campionato, sempre a 2 punti dal Matelica capolista.

La partita – Ad una settimana dall’infortunio di San Mauro nella Vastese riprende il suo posto tra i pali Valentino Russo. Tra i titolari tornano di nuovo Galizia, che sette giorni fa restò in campo solo 10 a causa della necessità del doppio cambio per rispettare il numero di under in campo, e Bartoli che sostituisce lo squalificato Campanella. Tra i marchigiani si registrano le assenze dello squalificato Silletti e dell’ex Pro Vasto Antonio Gaeta, infortunato.

Al 9’ buona azione manovrata della Vastese con Fiore che riesce a servire Prisco dalla destra ma la conclusione dell’attaccante biancorosso è strozzata e non impensierisce la retroguardia marchigiana. I biancorossi costruiscono tanto ma trovano un Castelfidardo ben chiuso. Ci prova Di Pietro, al 20’, con un tiro da fuori che però finisce altissimo. Un minuto dopo è Fiore a calciare in porta direttamente su calcio di punizione dalla lunga distanza, trovando ben attento il portiere ospite. Il Castelfidardo si affaccia in area biancorossa al 23’ quando Maisto mette in mezzo dalla sinistra non trovando però l’inzuccata di Soragna. Al 25’ passa la Vastese. Il calcio di punizione di Nicola Fiore dall’out di destra pesca bene Stefano Manzo che, di testa, beffa il portiere del Castelfidardo. Per il centrocampista seconda rete in campionato dopo quella nell’esordio contro il Chieti e ‘solita’ esultanza dedicata al papà con il saluto militare sotto la D’Avalos. Al 33’ calcio di rigore per la Vastese dopo l’atterramento in area di Manisi da parte di Lodi. Sul dischetto si presenta Umberto Prisco che non sbaglia e sale a quota 10 reti. Nell’ultimo quarto d’ora poche altre emozioni e le squadre tornano negli spogliatoi con i padroni di casa avanti 2-0.

Si rientra in campo ed i marchigiani provano timidamente ad alzare il baricentro sfruttando i nuovi entrati Alessandrelli e Marconi. Inevitabilmente, però, si aprono spazi per le ripartenze dei biancorossi come al 16’ quando Di Pietro viene ben servito da Prisco ma si fa respingere il tiro da De Gennaro. Brividi per la retroguardia marchigiana al 19’ quando De Gennaro smanaccia su un traversone dal fondo di Prisco e la sfera arriva sulla testa di Fiore che, a porta sguarnita, manda a lato. Succede poco altro nella restante parte di gara, con la Vastese che controlla senza troppi patemi la partita. Nei minuti di recupero da registrare l'infortunio di Prisco al limite della sua area di rigore. L'attaccante biancorosso ha la peggio in uno scontro di gioco ed è costretto ad uscire in barella. Gli ultimi minuti scivolano via senza altre emozioni e al triplice fischio per la Vastese è festa in campo e sugli spalti per la vittoria che vale tre punti pesanti.

Vastese – Castelfidardo 2-0

(25’ Manzo; 34’ Prisco [R])

Vastese: Russo, Manisi (42' st Scutti), Mensah, Di Pietro (26’ st Tafili), Allocca, Bartoli, Cosenza, Manzo, Prisco, Fiore, Galizia (32’ Felici). Panchina: Marconato, Bacchiocchi, Di Domenico, Colitto,Polisena, Marinelli. Allenatore: Colavitto

Castelfidardo: De Gennaro, Massi, Bordi, Pigini, Testoni, Filipponi, Tombolini (29’st Albanesi), Lodi, Soragna, Gramazio (1’st Alessandrelli), Maisto (14’ st Marconi). Panchina: Carnevali Silvestri, Marchetti, Mihayalov, Pergolesi, Mbounga. Allenatore: De Angelis

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore (Santamarina e Turiello di Napoli)

Ammoniti: Bartoli

Recuperi: 0'+5'

La 13ª giornata

Chieti - Sammaurese 0-1

Fermana - Pineto 3-0

Matelica - Campobasso 4-0

Monticelli - Romagna Centro 1-0

Recanatese - Vis Pesaro 1-2

San Nicolò - Olympia Agnonese 2-0

San Marino - Jesina 2-2

Civitanovese - Alfonsine 1-0

Vastese - Castelfidardo 2-0

La classifica: 29 Matelica; 27 Vastese; 26 San Nicolò; 25 Fermana; 24 Olympia Agnonese; 23 Vis Pesaro; 20 Sammaurese; 17 Campobasso, Monticelli; 16 San Marino, Jesina; 15 Civitanovese; 14 Castelfidardo, Romagna Centro; 12 Pineto, Alfonsine; 10 Recanatese; 1 Chieti.