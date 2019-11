E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per porre fine a un violento litigio scoppiato stamani in un corridoio della scuola media Paolucci di Vasto durante le ore di lezione.

"Due alunni - conferma la preside, Sandra Di Gregorio - si sono presi a botte. A causare l'alterco sarebbe stato un episodio avvenuto oltre un mese fa fuori dalla scuola. Visto che uno dei due non si fermava, siamo stati costretti a chiamare i carabinieri: il ragazzino aveva bisogno di essere redarguito dalle forze dell'ordine. I due sono rimasti contusi, ma nessuna conseguenza grave per la loro salute. Ho sospeso per 5 giorni l'autore dell'aggressione e lunedì segnalerò l'accaduto ai servizi sociali".