Vastese in campo con il Castelfidardo per invertire una sorta di tendenza negativa tra le mura amiche dell'Aragona. Nel cammino fin qui compiuto i biancorossi hanno conquistato 13 punti in trasferta e 11 in casa, perdendo occasioni importanti contro Monticelli, Campobasso e Jesina. Proprio su questo aspetto si è soffermato mister Colavitto nella conferenza stampa della vigilia. "Nessun problema psicologico - ha detto il tecnico della Vastese -, ai miei ragazzi ho poco o nulla da rimproverare, in casa sviluppiamo gioco e creiamo un numero elevato di palle gol, dovremo essere un pizzichino più cattivi sotto porta in modo tale da indirizzare il match a nostro favore".

L'intervista a Gianluca Colavitto [GUARDA]

Scenderà in campo da titolare per la seconda volta di fila Salvatore Galizia. A San Mauro Pascoli l'infortunio di Russo e la necessità del doppio cambio gli hanno concesso solo 10 minuti di gioco. Contro il Castelfidardo, 11° in classifica a 10 punti dalla Vastese, l'attaccante campano spera di poter lasciare il segno. A restare fuori dall'undici iniziale, a meno di cambi di modulo cp la rinuncia alla prima punta (Prisco dovrebbe tornare titolare), sarà uno tra Fiore e Felici.

Nella formazione titolare ci sarà anche Valentino Russo che ha ampiamente superato l'infortunio di domenica scorsa. "Dopo lo spavento di domenica Valentino si è ripreso alla grande, sta bene, in questi ultimi giorni l’ho visto più concentrato del solito, sarà della partita dal primo minuto", ha spiegato Colavitto. Mancherà invece Campanella, fermo ai box per squalifica, che verrà sostituito da Marco Bartoli, molto positivo (con tanto di gol a Matelica) nelle occasioni fin qui avute.

È una Vastese che ha voglia di vincere per restare agganciata alle zone alte della classifica. "Il Castelfidardo può contare su un gruppo composto da ottime individualità, vorranno riscattare la pesante sconfitta subita ad Alfonsine, saranno novanta minuti molto difficili ma noi dobbiamo inverire la rotta all’Aragona, i nostri impagabili tifosi dovranno tornare a giiere anche in casa", ha detto mister Colavitto alla vigilia, mostrando la solita fiducia nel suo gruppo.

Domani, domenica 27 novembre, fischio d'inizio alle 14.30. I biglietti saranno disponibili domani, dalle 10.30 alle 12.30, presso i botteghini della Curva D'Avalos.

La 13ª giornata

Chieti - Sammaurese

Fermana - Pineto

Matelica - Campobasso

Monticelli - Romagna Centro

Recanatese - Vis Pesaro

San Nicolò - Olympia Agnonese

San Marino - Jesina

Civitanovese - Alfonsine

Vastese - Castelfidardo

La classifica: 26 Matelica; 24 Vastese, Olympia Agnonese; 23 San Nicolò; 22 Fermana; 20 Vis Pesaro; 17 Sammaurese, Campbasso; 15 San Marino, Jesina; 14 Monticelli, Castelfidardo, Romagna Centro; 12 Pineto, Alfonsine, Civitanovese; 10 Recanatese; 1 Chieti.