Quattro incontri e quattro vittorie. Prosegue spedita la marcia verso la serie A del Persichitti Service Casalbordino. Nella 4ª giornata del campionato di serie B1 di tennistavolo la squadra casalese ha vinto lo scontro al vertice del girone C con Il Circolo Prato portandosi sola in testa alla classifica. Nella palestra Olimpia del Centro Sportivo San Gabriele solita prestazione di assoluto livello di Li Weimin che ha sconfitto l'imbattuto nigeriano Adeyemo portando in totale 3 punti alla sua squadra. Buona anche la prova di Mattia Cerquiglini, con due incontri vinti e la sconfitta contro Adeyemo solo al 5° set. Nulla da fare per Antonello Panichella, schierato a sorpresa da capitan Alessandro Santoro, nell'incontro con Adeyemo ma buona prova con il mancino Cola.

Il risultato finale di 5-3 per il Casalbordino è premiante anche per la differenza set della sfida, 18 a 9 per i casalesi. Grande l'entusiasmo per la squadra e gli appassionati che hanno assistito all'incontro. "Siamo solo ad un terzo del cammino - commenta un raggiante Alessandro Santoro - e la strada è ancora lunga. Però possiamo dire che la promozione in serie A inizia a prendere forma giornata dopo giornata".