Due tappe a Vasto per il camper di Noi con Salvini, il movimento che fa capo al segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, nell'ambito del tour a sostegno del No al referendum costituzionale del 4 dicembre.

Dirigenti regionali e rappresentanti locali hanno effettuato un volantinaggio, sostenendo che "non si possono cambiare 50 articoli della Costituzione a colpi di maggioranza con parlamentari eletti grazie a una legge elettorale incostituzionale per un capriccio del presidente del Consiglio. I senatori non saranno più eletti dal popolo, violando così il diritto dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Si dà vita alla casta dei super consiglieri regionali e sindaci che, grazie al doppio incarico di senatori, saranno anche protetti dall'immunità parlamentare. Non funziona la ripartizione di competenze tra Stato, Regioni e autonomie locali. Saranno ampiamente ridimensionati il processo federale e il principio di responsabilità degli amministratori. Con la clausola di supremazia - affermano i militanti di Noi con Salvini - il Governo, in nome di un non chiaro interesse nazionale, potrà sempre decidere di prevaricare le varie istanze territoriali".