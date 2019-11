Ancora una volta lo sport si dimostra prezioso strumento di solidarietà. Ieri, a San Salvo, sul sintetico di via Stingi è andato in scena il mini torneo "Piccoli Amici", organizzato dall'associazione di volontariato Sorridere Sempre onlus in collaborazione con il Comune di San Salvo, il settore giovanile dell'US San Salvo e l'associazione Ricoclaun. "È stata una bella occasione per unire insieme tanti ragazzi di varie società sportive in un torneo che parla di solidarietà - commentano gli organizzatori - . Volontari, Comune, società sportive, sponsor, ragazzi, genitori e semplici cittadini si sono ritrovati tutti insieme per testimoniare il proprio impegno, la propria vicinanza verso il cuore dell'Italia colpito dai recenti terremoti".

La cifra raccolta, tra i biglietti e il supporto degli sponsor, è di 758 euro e servirà a finanziare il progetto settimanale di clownterapia che l'associazione Sorridere Sempre sta realizzando insieme alla Ricoclaun per donare un sorriso ai bambini colpiti dai recenti terremoti e ospitati negli alberghi di San Benedetto del Tronto.

"Vogliamo ringraziare la società Sporting San Salvo che ha messo a disposizione l'impianto di via Stingi, gli sponsor, la cooperativa Adrilog, RM Italia e Deplano Coperture, e le società sportive US San Salvo, organizzatrice con noi dell'evento, gli Aquilotti San Salvo, la Bacigalupo Vasto e le squadre di Fresagrandinaria, Torrebruna e Cupello. Grazie anche all'amministrazione comunale, intervenuta con gli assessori Lippis e Travaglini e ai genitori che ci hanno dato la possibilità di organizzare un eccezional terzo tempo. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno permesso questo evento, a coloro che hanno partecipato e a coloro che hanno acquistato i biglietti. Il prossimo appuntamento è a Termoli nel mese di dicembre prossimo presso il Pala Sabetta per un evento sportivo di basket con la società Airino".