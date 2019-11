Per il 20° anno torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa in tutta Italia dalla Fondazione Banco Alimentare per raccogliere alimenti da destinare alle famiglie bisognose. Sabato 26 novembre appuntamento per tutta la giornata in tantissimi punti vendita. Anche quest'anno l'Abruzzo darà il suo contributo con 4mila volontari dislocati in 400 punti vendita in tutta la regione che inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione come alimenti per l'infanzia, tonno in scatola, sughi e pelati, olio d'oliva, riso, legumi e biscotti, che verranno distribuiti a 200 strutture caritative convenzionate (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d'accoglienza) che in Abruzzo aiutano 40.701 persone bisognose.

Le donazioni di alimenti ricevute sabato prossimo andranno a integrare quanto il Banco Alimentare dell'Abruzzo recupera grazie alla sua attività quotidiana, combattendo lo spreco di cibo: nel 2015, ha distribuito 1.708 tonnellate di alimenti, di cui 198 quelle provenienti dalla Colletta Alimentare.

