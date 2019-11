Dopo il successo della prima edizione, il castello di Palmoli si prepara ad accogliere nuovamente la mostra dei presepi organizzata da Pro Loco, associazione Amici di Palmoli, Comune e MuBen (museo di Palmoli).

All'esordio la manifestazione è riuscita ad attirare numerosi appassionati arrivando a oltre 50 presepi in esposizione, alcuni dei quali arrivati anche da fuori regione. Per la seconda edizione sono, quindi, aperte le iscrizioni fino al prossimo 10 dicembre. Si può partecipare individualmente o in gruppi (ammesse anche le scolaresche); la consegna della propria opera deve avvenire entro il 19 dicembre.

La mostra sarà poi aperta a tutti dal 22 dicembre all'8 gennaio quando avverrà la premiazione. Ogni visitatore potrà indicare la propria preferenza nei giorni di apertura e alla fine della manifestazione saranno premiati i primi 3 della categoria "Senior" e i primi tre per la categoria "Junior". Il tema del presepe è libero e può essere realizzato con qualsiasi tecnica/materiale.

INFO

Attilio 392 0055110

Valentina 347 8883624

Sabrina 349 7894950

Pierpaolo 339 8447551