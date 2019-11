Questa sera, venerdì 25 novembre, il Teatro Rossetti di Vasto ospiterà il reading musicale "Mare Amaranto" in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nei giorni scorsi, in Comune, è stato presentato il bilancio delle attività del Centro antiviolenza Donnattiva, che opera nel territorio [LEGGI] dal 2010 e che, solo nel 2016, ha inziato a seguire in un percorso di sostegno 26 donne.

Questa sera, alle 21, Raffaella Zaccagna interpreterà, con l'accompagnamento musicale di Emanuele Bellezza (violino), Elena Irrigati (violino) ed Enrica Russo (pianoforte), un testo tratto da una storia vera.

"I Centri Antiviolenza svolgono quotidianamente un importante lavoro a sostegno delle donne e di prevenzione e contrasto della violenza di genere - commentano le operatrici del Centro Donnattiva -. Sostenete il nostro lavoro anche partecipando all'appuntamento di questa sera".