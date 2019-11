Sull'auditorium del Polo liceale Mattioli di Vasto scende il silenzio quando l'Orchestra femminile del Mediterraneo, diretta da Antonella De Angelis, suona le prime note. L'attenzione dei ragazzi è massima quando Tiziana Di Tonno e Saba Anglana iniziano a raccontare le storie di Rosamara, uno spettacolo 'al femminile' che racconta l'esperienza di due donne migranti. Storie diverse tra loro ma che si intrecciano per dare un unico messaggio.

Le interviste a Tiziana Di Tonno e Antonella De Angelis [GUARDA]

Lo spettacolo, che ha raccolto grandi consensi nei due appuntamenti che si sono svolti a Vasto, ha fatto parte di una serie di iniziative promosse dall'istituto diretto dalla dirigente scolastica Maria Grazia Angelini per affrontare il tema della violenza di genere partendo dal mondo della scuola. Su impulso della docente Giovanna Santangelo per la prima volta Rosamara è "uscito" fuori da un teatro e si è rivolto al mondo dei giovani in una scuola, suscitando particolari emozioni e suggestioni attraverso recitazione, musica e canto.

Con Saba Anglana, nella pausa tra una rappresentazione e l'altra, abbiamo potuto parlare di Rosamara e di come questo spettacolo sia veicolo di messaggi di coraggio e di contrasto alla violenza di genere [GUARDA].