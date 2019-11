Anche in Italia sta prendendo sempre più piede il "Black Friday" e il Consorzio Vasto in Centro, per dare inizio al periodo delle festività natalizie, ha deciso di promuovere per domani, 25 novembre, una giornata di sconti speciali.

"È una promozione per tutta la giornata di acquisti con uno sconto del 30%, per dare la possibilità a tutta la clientela delle oltre 60 attività commerciali aderenti di programmare con largo anticipo i tradizionali acquisti per il Natale ed usufruire di un beneficio davvero straordinario - spiega il presidente del Consorzio, Marco Corvino -. Le attività aderenti all’iniziativa esporranno una locandina affissa alle loro vetrine. È la prima volta che tale evento viene realizzato ed il Consorzio Vasto in Centro si augura che la cittadinanza vastese e tutte le persone che la città ospiterà in quella giornata vogliano approfittare di una occasione irrepetibile, apprezzando la volontà di andare incontro quanto meglio è possibile alle esigenze dei clienti".

Le attività aderenti all'iniziativa

In piazza Rossetti: Ilè bimbi, Il guscio, Mood calzature, Rebus calzature, Max&Co, Corte Rossetti, Noà abbigliamento, Gioielleria Corvino. In corso De Parma: La Parisienne pelletteria, Gioielleria Scafetta, Ottica Checchia, Particolari, Melle, Marocco style. In via Santa Maria: Gallery fashion, Al vicolo storico, Titti boutique, Prestige abbigliamento. In via Marchesani: Solo natura. In corso Plebiscito: Menna store. In piazza Diomede: Memmo uomo. In piazza Barbacani: Baloo calzature. In corso Italia: Monteferrante boutique, Valeria boutique, Single abbigliamento, Corvino jewels, Emiszeno pellicceria, Parfums & co, Ottica Spadano, Posh loft, Tenaglia calzature, Geox. In via IV novembre: Campione gioielli, Arteca. In via XXIV maggio: Tessil mode, Momì boutique. In via Cavour: Shopping moda, Miss Roberta, Ego Boutique, Undercolors of Benetton, Intimissimi, Calzedonia. In corso Garibaldi: 0-12 Benetton, Profumeria Florio, Artuà, Bollicine Baby Kid, Full of grace, Baby scarpa, Cuomo, Anny B. boutique, Ottica Prosperi, Original Marines, Scintille bijoux. In via Bebbia: G Space. In via delle Cisterne: Dado ricami. In piazza Verdi: The factory. In piazza Tomolo: Chance abbigliamento. In piazza Pudente: Ottica Cipollone. In largo del Fanciullo: La nuvola bimbi. In via Giulia: Desiderio di bellezza. In via Adriatica: Parrucchiera Paola Buda.