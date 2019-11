Furto in pieno centro storico stanotte, all'angolo tra corso De Parma e via Santa Maria. Nel mirino dei malintenzionati Mondo Vela, un negozio di abbigliamento che già il mese scorso aveva subito un altro tentativo di furto, fortunatamente non andato a buon fine.

Questa volta, però, i ladri sono riusciti a forzare l'ingresso del negozio e a entrare. Una volta all'interno dei locali, hanno fatto man bassa di capi di abbigliamento, per diverse migliaia di euro, e si sono dati alla fuga.

Per agire con maggiore tranquillità, i ladri sono riusciti a manomettere la telecamera puntata sull'ingresso del negozio, girandola dall'altro lato. Altre telecamere, però, hanno ripreso l'arrivo dei malintenzionati, almeno 4, ma forse addirittura 6.

A dare l'allarme intorno alle 3 di notte, come spiega il dirigente del Commissariato di Pubblica sicurezza che indaga sul caso, il vice questore Alessandro Di Blasio, sono stati alcuni testimoni, che hanno notato un gruppo di persone incappucciate con alcuni capi di abbligliamento. Gli stessi testimoni si sono diretti nella zona da dove provenivano i sospetti e hanno constatato che era avvenuto un furto ai danni del negozio di abbigliamento. Gli operatori della Scientifica stanno adesso analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza per verificare se sono rintracciabili immagini dei ladri, prima che indossassero i cappucci, o immagini dei mezzi utilizzati per il furto.