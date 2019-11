Con l'ultimo recupero di campionato si è delineata definitivamente la classifica del girone F di serie D dopo 12 giornate. Al comando c'è il Matelica con due punti di vantaggio sulla coppia Vastese-Olympia Agnonese. Ma le zone alte della classifica vedono la presenza di sei squadre in sei punti e di domenica in domenica le posizioni possono cambiare. La Vastese, con l'ottimismo derivante dalla vittoria in casa della Sammaurese, si prepara ad ospitare un Castelfidardo a caccia di riscatto.

L'intervista a Stefano Manzo - "L'istinto mi ha fatto correre per aiutare Russo" [GUARDA]

Con mister Gianluca Colavitto abbiamo analizzato la vittoriosa sfida in terra romagnola, in cui ha fatto scelte differenti rispetto al tradizionale undici titolare (con Galizia e Marinelli in campo al posto di Fiore e Prisco) e guardato alla prossima partita di campionato [GUARDA L'INTERVISTA].

La 13ª giornata

Chieti - Sammaurese

Fermana - Pineto

Matelica - Campobasso

Monticelli - Romagna Centro

Recanatese - Vis Pesaro

San Nicolò - Olympia Agnonese

San Marino - Jesina

Civitanovese - Alfonsine

Vastese - Castelfidardo

La classifica: 26 Matelica; 24 Vastese, Olympia Agnonese; 23 San Nicolò; 22 Fermana; 20 Vis Pesaro; 17 Sammaurese, Campbasso; 15 San Marino, Jesina; 14 Monticelli, Castelfidardo, Romagna Centro; 12 Pineto, Alfonsine, Civitanovese; 10 Recanatese; 1 Chieti.