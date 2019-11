Con il patrocinio del Comune di Vasto, Palazzo d'Avalos apre le porte della Pinacoteca e delle sale dell'Arte Moderna (Mediterranea) per offrire la possibilità di sperimentare varie discipline olistiche in cui arte, cultura e benessere si fondono in un'esperienza unica.

Il programma:

Sabato 10 dicembre

Sale della delicatezza 15.00 / 23.00: Shiatsu a 4 mani, D. Molinaro L. Maselli - Osteopatia, Franca Porchia - Psicogenealogia di coppia, Paola Massone - Filosomatica, F. Paluzzi e A. D'Alessandro - Carte della Sibilla, Vanessa Sciarpa - Theta healing, Gabriella Olivieri - Shiatsu, Valentina Palena - Riflessologia plantare, Teodoro Farinaccio - Letture angeliche, Beatice Del Borrello - Meteodo Kousmine, Elisabetta De Sanctis - Massaggio thailandese, Enza Di Lallo - Cristallo terapia, Velia Stoccoro - Carte degli angeli, Matteo Di Nicola - Astrologia, Settimio Staniscia - Teatro terapia per adulti e per bambini, facilitazione relazionale, costellazioni, Marida De Vita - Benessere theta, Valentina Carchesio - Rune e consulti chirologici, Rosy Siani - Osteopatia, Paola Giammichele - Le carte delle stelle, Rodolfo Palermo - Riflessologia e visage, Caterina La Pietra - Consulenza psicologica, Gabriele Dimitrio.

Sala bellezza: 15.00 17.00 Verticalismo, Daniela Sonoro - 17.00 18.00 Hata yoga, Rosalba Salvatorelli - 18.00 20.00 L'armonia dei 4 corpi, Manuela Forte - 20.00 21.00 Chirologia, Rosy Siani - 21.00 23.00 Costellazioni familiari, Fabio Cieri.

Sala della grazia: 15.00 16.00 Yoga preparto, Rosalba Salvatorelli - 16.00 18.00 Yoga theatre bimbi, Irene Marchese - 18.00 20.00 La creta dell'anima, Gabriele Dimitrio - 20.00 21.30 Musicoterapia, Luca Raimondi - 21.30 23.00 Tango olistico, Ilaria Napoleone.

Domenica 11 dicembre

Sale della delicatezza 10.00 / 21.00: Aromaterapia, kinesiologia, Jennifer King - Carte della Sibilla, Vanessa Sciarpa - Carte degli angeli, Matteo Di Nicola - Letture angeliche, Beatice Del Borrello - Massaggio indiano del piede, Alessandro Palomba - Posturale, Fabio Ruggeri - Psicogenealogia di coppia, Paola Massone - Shiatsu, Valentina Palena - Riflessologia plantare, Teodoro Farinaccio - Yantra, Lomi Lomi, Sabrina Pedone - Astrologia, Settimio Staniscia - Shiatsu, Germana Scaletta - Riflessologia plantare, Gessica Romito - Teatro terapia anche per bambini, facilitazione relazionale, costellazioni, Marida De Vida - Benessere theta, Valentina Carchesio - Massaggi olistici integrati, Maurizio Mangifesta - Massaggio thailandese, Enza Di Lallo - Osteopatia, Franca Porchia - Massaggio emozionale viso o corpo, Serena Budano - Filosomatica, Fabrizio Palazzi - Osteopatia, Paola Giammichele - Shiatsu, Anna Nozzi - Shiatsu, Cristina Capodicasa - Theta healing, Gabriella Olivieri

Sala bellezza: 10.00 11.00 Kundalini yoga, Elisena Canelli - 11.00 13.00 Body work Gabriele Dimitrio - 14.00 15.30 Theta Yling, Gabriella Olivieri - 15.30 16.30 Handpan, Loris Baccalà - 16.30 18.00 Auto ipnosi regressiva, Fabio Cieri - 18.00 19.30 Teatro dell’anima, Fabio Cieri - 19.30 21.00 Campane tibetane di cristallo e gong, Patricia Primiterra e Nica Smargiassi.

Sala della grazia: 10.00 11.00 Hata yoga, Serena Budano - 11.00 12.00 Tai Ki, Carlo Antonelli - 12.00 13.30 Tantra, Marida De Vita - 14.00 16.00 Arte terapia, Roberta Mininni - 16.00 17.00 Acroyoga, D. Sonoro e M. Miglionico - 17.00 19.00 Bio danza, Nando Gozzi - 19.00 20.30 Yoga della risata, A. Nozzi e C. Capodicasa.

Area dell’accoglienza (Cortile); mercatino olistico (artigianato, biologico, gastronomico); spazio bimbi scacciapensieri.

Info: 3200568110