Fine settimana da incorniciare per il Vasto Futsal che fa bottino pierno e conquista 3 vittorie su altrettante gare dimostrando la crescita che pian piano sta portando frutti a tutto il settore del calcio a 5 Vastese.

[Serie C2] Delfino C5 - Futsal Vasto 2-5

(Porretti, Gaspari, D'Ercole, Mileno, Frasca)

La compagine di mister Giacomucci disputa un primo tempo abbastanza equilibrato, ma sono i padroni di casa ad andare in vantaggio intorno al quindicesimo su un batti e ribatti con la palla che finisce alle spalle di un incolpevole Di Pardo (terza presenza stagionale per lui chiamato a sostituire l'infortunato Della Penna). Intorno al 25' è sempre il Delfino, su una ripartenza, a portare il risultato sul 2-0 con la doppietta personale di Pasqualone. Nel secondo tempo il Vasto Futsal inizia con il piglio giusto aumentando il pressing e trova il gol che accorcia le distanze su tiro da lontano di Porretti che trova impreparato il portiere teatino. I vastesi spingono sull' acceleratore e al quinto minuto arriva il pareggio di Gaspari su schema di calcio d'angolo e qualche minuto più tardi vantaggio biancorosso su una ripartenza tre contro uno: Frasca scarica a D'Ercole che insacca. Passano i minuti e a un quarto d'ora dalla fine gli ospiti allungano con una bellissima girata di Mileno nel sette. Il Delfino alza il pressing senza portare i risultati sperati grazie alla tenacia di capitan Bozzelli e compagni. A 3 minuti dal termine il Delfino si gioca la carta del portiere di movimento ma a poco serve perchè durante il recupero Frasca ruba palla e insacca per il definitivo 5 a 2. Festa per i vastesi che conquistano i primi 3 punti esterni e e bissano il successo della settimana precedente. Da segnalare un'ottima prestazione di Di Pardo tra i pali vastesi che ha tenuto la squadra in partita nel primo tempo e nel secondo ha chiuso letteralmente la saracinesca.

[Campionato juniores] Vasto Futsal - Real Guardiagrele 5-3

(2 Di Giacomo, 2 D'Ercole, Di Donato)

Il Vasto Futsal juniores va in campo tra le mura amiche nella sfida con il Real Guardiagrele, avversario con diversi atleti interessanti e sotto età per la categoria. I biancorossi cercano la terza vittoria di fila per restare nelle zone alte della classifica. Partenza sottotono per la squadra di mister Rossi che fatica a costruire gioco e dare la corretta pressione all’avversario e così è il Guardiagrele a passare per primo sugli sviluppi di un lancio con i padroni di casa che si lasciano sfuggire l’uomo. Palla al centro e si riparte: i biancorossi reagiscono e conquistano un angolo, mister Rossi chiama time out per provare uno schema e sulla realizzazione dello stesso è Di Donato che segna dal limite dell’area. Il gol mette fiducia nelle gambe dei giovani vastesi che trovano un gol spettacolare realizzato con un tiro al volo dalla distanza con la firma d'autore di D’Ercole. È lo stesso D’Ercole che subito dopo però sbaglia lo stop in fase di costruzione e serve la più facile delle palle gol ai granata ospiti che puniscono Lella trovando il pareggio. I biancorossi non si buttano giù ed è ancora D’Ercole (croce e delizia vastese) che punta l’avversario, si accentra e scaglia con forza verso la rete un fendente su cui il portiere ospite, non esente da colpe, non riesce ad opporsi: 3 a 2 in un primo tempo altalenante e si va al riposo. I biancorossi studiano le contromosse per cercare l’allungo definitivo e rientrano in campo pimpanti e cinici. Con la difesa forte e l'arma del contropiede siglano un uno-due letale per gli avversari: entrambi i gol portano la firma di Di Giacomo. La partita scorre tranquilla per i vastesi che hanno diverse occasioni per arrotondare ulteriormente il 5 a 2. Migliaccio si fa apprezzare spesso per delle pregevoli serpentine e per le ripartenze, Notarangelo fa buona guardia, lo stesso D’Ercole va ancora vicino alla tripletta personale, ma sono alla fine gli ospiti a trovare il 5 a 3 con cui si concluderà la gara su azione di rimessa. I vastesi sono ora attesi dalla difficile trasferta di Pescara, capolista del girone ed autentica mattatrice del campionato per una sfida d’alta quota in cui i ragazzi non si daranno di certo sconfitti in partenza e onoreranno la maglia biancorossa.

[Serie C femminile] Area Aquila Futsal - Vasto Futsal 1-2

(Mazzatenta, Antonellini)

La domenica si chiude con la sfida in trasferta per le ragazze del giovane coach Suriani impegnate nella difficile e lunga trasferta in casa dell'Area Aquila Futsal. Le vastesi, nononstante si presentino in stato di emergenza con diverse giocatrici infortunate, guidate dalla grinta di capitan Smerilli lasciano negli spogliatoi i problemi e decidono che è ora di trasformare in punti le belle prove offerte fino ad ora. Dopo i primi minuti di studio sono le biancorosse a partire più convinte: è la funambolica e sgusciante Mazzatenta a siglare il vantaggio dopo un’azione personale conclusasi con un gol sotto la traversa. Le vastesi hanno fame e vogliono mettere in cassaforte il risultato memori della scorsa partita casalinga: ci pensa allora la caparbia Antonellini a sfruttare il filtrante di Mazzatenta in giornata super e con una doppia conclusione batte il portiere avversario. Un gol che premia la pivot vastese reduce da diverse prove convincenti. Si va al riposo e coach Suriani chiede alle ragazze concentrazione e determinazione per portare a casa tre punti che valgono oro. Il secondo tempo vede le vastesi subire il gol del 2 a 1, ma le ragazze di mister Suriani stringono i denti trainate da una Nardulli imbattibile ch,e con la sua classe ed esperienza, sostiene le ragazze stremate fino al fischio finale. Si conclude così la lunga trasferta aquilana che porta in dono alle vastesi tre punti, tanto morale e la convinzione di essere una squadra ostica e dal gran carattere, dote che non tutte le squadre hanno nel Dna.