"La macchina non era sua, l'aveva presa a noleggio da pochi giorni", precisa l'avvocato Marisa Berarducci, legale di Alessandro Ronzullo, il 33enne del Foggiano arrestato due giorni fa dai carabinieri della Compagnia di Vasto perché, perquisendo l'auto che il giovane stava guidando, hanno trovato circa un chilo di cocaina (clicca qui per leggere la notizia).

Oggi, nel carcere di Torre Sinello, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, Caterina Salusti, ha convalidato l'arresto. Davanti al magistrato, il 33enne si è avvalso della facoltà di non rispondere.

"Presenterò istanza - annuncia l'avvocato Berarducci - di scarcerazione o, in subordine, di concessione degli arresti domiciliari. Il mio assistito ha un solo precedente. Era in effetti alla guida della macchina, che però non era sua, ma era stata presa a noleggio da pochi giorni, quindi il carico di droga potrebbe essere stato sistemato nella vettura da qualcun altro".