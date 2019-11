Al via l'appalto per il servizio di pulizia dei tombini e delle caditoie stradali; 2033 le ditte invitate a partecipare. L’importo del servizio a base d’asta ammonta alla cifra di 10.080 euro (a cui si sommano 300 euro per gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso) ed il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 30 novembre prossimo. La ditta aggiudicataria avrà un mese di tempo per portare a termine il servizio.

Soddisfazione a riguardo è stata espressa dall'assessore ai Servizi manutentivi Luigi Marcello che ha sottolineato come "per la prima volta è stato realizzato un corretto progetto di pulitura partendo da una mappatura puntuale delle zone urbanizzate dell’intero territorio comunale, volto a rimediare all’ostruzione dei canali di scolo e quindi eliminare spiacevoli fenomeni di allagamento".

"Un lavoro che l’amministrazione comunale seguirà passo passo" ha aggiunto il sindaco Francesco Menna. "L’Ufficio Servizi manutentivi provvederà inizialmente a definire, insieme alla ditta vincitrice dell’appalto, l’elenco delle priorità e monitorerà costantemente lo stato di avanzamento dei lavori, anche attraverso il report giornaliero che verrà fornito".