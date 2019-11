A dicembre la compagnia Orizzonte Teatro porterà in scena la magia del Natale. Tre le serate in cui andrà in scena A Christmas Carol, la celebre novella di Charles Dickens riadattata in chiave moderna da Francesca Di Nunzio e Marianna Di Crasto, la regia di Giorgio Goglione e Raffaele Riccio e le coreografie di Andreana Cioffi e Mariangela Cieri. Il debutto sarà l'11 dicembre, alle 19, presso l'auditorium della chiesa di San Paolo apostolo a Vasto. Altre due date a San Salvo, nell'auditorium della chiesa di San Nicola, il 17 dicembre alle 21 e il 18 dicembre alle 18.30.

Da qualche giorno sono disponibili i biglietti in prevendita (Casina delle Rose a San Salvo, Bar Walter a Vasto) per le tre date. In queste settimane gli attori, cantanti e ballerini della compagnia sono impegnati in lunghe sessioni di prove per essere pronti al debuto e regalare emozioni al pubblico. Siamo andati ad incontrarli durante le prove e abbiamo ascoltato dalle loro voci come stanno vivendo questo periodo di prove in vista dello spettacolo. Nel primo appuntamento le interviste a Giorgio Goglione, Francesca Di Nunzio, Marianna Di Crasto e Raffaele Riccio [GUARDA IL VIDEO].

