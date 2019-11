Sabato 26 novembre a Lentella appuntamento elettorale con il dibattito sul referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. L'associazione Insieme per Lentella (presente in consiglio comunale nei banchi dell'opposizione) ha organizzato un confronto pubblico tra Marco Furfaro (membro della segreteria nazionale di Sel e sostenitore delle ragioni del "No") e Camillo D'Amico (presidente Copagri, consigliere comunale di Cupello e sostenitore del "Sì").

L'appuntamento è alle 21 presso la biblioteca comunale.