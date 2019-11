Dopo 40 lunghi giorni di sto per un infortunio alla spalla destra Gaia Smargiassi torna a vestirsi d'azzurro. La giovane pongista della Asd San Gabriele Vasto, forte dei risultati ottenuti nel campionato nazionale di serie B, girone H, e nel campionato regionale di serie C, è stata convocata per lo stage inserito nel Progetto Alto Livello sotto la guida del tecnico federale Antonio Gigliotti.

Gaia Smargiassi sarà presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia da oggi, 23 novembre, al 25. Nella città laziale, dove c'è un attrezzato centro di preparazione per una molteplicità di discipline, da sempre fanno base gli atleti azzurri. Per Gaia, che con passione e tenacia ha superato il periodo dell'infortunio, sarà l'occasione per proseguire nel suo percorso di crescita sportiva che l'ha portata a conquistare numerose affermazioni e ad entrare, giovanissima, tra le migliori 100 d'Italia.

La notizia della chiamata per lo stage azzurro è stata accolta con soddisfazione dal presidente della San Gabriele, fratel Michele Ciaffi, e dal suo tecnico Eliseo Litterio.