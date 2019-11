Al Cupello basta un pareggio per 2-2 a Sambuceto, dopo lo 0-0 dell'andata, per conquistare uno storico accesso alle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. Per la squadra di mister Di Francesco le cose si erano messe subito bene con l'1-0 firmato Maio. Ma l'espulsione di Triglione al 35' del primo tempo ha complicato la situazione costringendo i rossoblu ad una partita di sofferenza. Nella ripresa i padroni di casa hanno trovato il pareggio con Tinari.

Poi la situazione numerica è tornata in equilibrio con l'espulsione di Sparvoli e, alla mezz'ora, è arrivato il nuovo vantaggio del Cupello con il calcio di rigore, concesso per fallo su D'Antonio, realizzato da Maio. Il Sambuceto non si è perso d'animo ed è riuscito ad agguantare il pareggio con Vaccaro. Ma il pareggio con gol premia la squadra cupellese che così, il prossimo 4 gennaio, sarà in campo per la semifinale di andata contro il Martinsicuro.