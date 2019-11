Agostino Chieffo mostra le carte e smentisce clamorosamente il sindaco di Fresagrandinaria, Giovanni Di Stefano. Questa mattina Di Stefano aveva accusato Chieffo di non averlo invitato all'incontro istituzionale con il sottosegretario Federica Chiavaroli durante il quale si è discusso delle priorità e delle necessità del territorio [LEGGI].

Il sindaco di Gissi, però, smentisce inequivocabilmente il collega fresano fornendo a zonalocale.it la prova dell'invito tramite posta certificata con tanto di ricevuta di avvenuta consegna. La missiva è stata inviata il 25 ottobre (l'incontro si è tenuto il 4 novembre) ed è stato consegnato alle ore 11.11 dello stesso giorno.

"Non è tutto – ci spiega ulteriormente il sindaco di Gissi – Infatti, abbiamo fatto anche chiamare i diversi sindaci del territorio da un'impiegata comunale che ha ricordato loro l'importante appuntamento e Di Stefano ha detto di essere già impegnato con le celebrazioni del 4 novembre. Non voglio alimentare ulteriori polemiche, ma noi abbiamo fatto il nostro dovere. Il sindaco di Fresagrandinaria ha perso un'occasione. Quello degli inviti è un falso problema. La mia lettera al presidente della Provincia Pupillo serviva a sottolineare l'importanza e lo stato attuale della fondovalle Sinello usata da lavoratori e imprese della zona e non menzionata nell'incontro tenutosi nel municipio fresano".