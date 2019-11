Buio pesto in via del Porto, uno degli ingressi di Vasto. Lo segnalano da due giorni gli automobilisti in transito nelle ore serali sulla strada che collega la zona settentrionale della città alla statale 16.

A causa di un black-out, quando cala il buio la strada diventa insidiosa, anche per via del fondo irregolare, della segnaletica orizzontale ormai quasi invisibile e della presenza di un cantiere non adeguatamente segnalato lungo la corsia nord.

Per evitare ulteriori pericoli alla circolazione veicolare, va ripristinata subito la pubblica illuminazione, oltre a sistemare una più efficace segnaletica provvisoria di lavori in corso all'altezza del restringimento della carreggiata.