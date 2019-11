"Come posso fare a vivere con 300 euro al mese?". E' l'appello disperato rivolto da una voucherista che lavora per i servizi sociali del Comune di Vasto.

E' una quarantenne che contatta personalmente Zonalocale.it chiedendo di non fare pubblicamente il suo nome: "Io, come altre donne svantaggiate e senza reddito fisso, usufruisco dei voucher, i buoni lavoro del Comune di Vasto, lavorando nei servizi a domicilio di assistenza agli anziani.

Io e le altre dovremmo percepire 400 euro al mese, già insufficienti a condurre una vita dignitosa. Ma quei 400 euro non li vediamo tutti, perché 100 euro ci vengono ritirati per pagare l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. A conti fatti, dovremmo poter vivere con soli 300 euro mensili. E' impossibile tirare a campare. Non riesco neanche a pagare le bollette, per questo ho fatto richiesta di contributo, che il Comune mi ha concesso una volta perché, se hai già presentato la domanda, non la puoi ripresentare e poi il Comune non è ancora riuscito a soddisfare le richieste del 2016 che sta per terminare. Mi rivolgono a coloro che amministrano questa città e a coloro che dirigono i servizi sociali. Natale si avvicina. Aiutateci a viverlo dignitosamente, mettendovi nei nostri panni, cioè nei panni di chi, come noi, non ce la fa ad arrivare alla fine del mese, specialmente chi ha figli e deve pagare affitto, bollette e non può farcela con poche centinaia di euro al mese. Fate passare anche a noi un dolce Natale".